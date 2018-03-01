أميركا.. مولر يحقق في انتقادات ترمب لوزير العدل

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن المحقق الخاص الذي ينظر في مزاعم تدخل #روسيا في #الانتخابات_الأميركية يحقق بشأن فترة من الوقت في الصيف الماضي بدا خلالها أن الرئيس دونالد #ترمب عازم على دفع وزير العدل، جيف سيشنز، للاستقالة.

وقالت الصحيفة، الأربعاء، نقلاً عن مصادر مطلعة، إن المحقق روبرت #مولر ينظر فيما إذا كانت مساعي ترمب لإزاحة سيشنز من منصبه على ما يبدو جزءاً من نهج لمحاولة عرقلة العدالة.

ويحقق فريق مولر في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016. وأوضحت واشنطن بوست أنه استجوب شهوداً بشأن تصريحات خاصة لترمب في أواخر تموز/يوليو ومطلع آب/أغسطس، وهي فترة قريبة من الوقت الذي نشر فيه سلسلة تغريدات تحط من قدر سيشنز.

كما أضافت أن مولر يسعى لتحديد ما إذا كان هدف ترمب هو الإطاحة بسيشنز من أجل أن يختار بديلاً يتحكم بالتحقيق في تنسيق محتمل بين روسيا وحملة ترمب خلال انتخابات 2016.

وتنفي روسيا التدخل في الحملة، كما نفى ترمب حدوث أي تواطؤ.

ولم يرد البيت الأبيض ولا وزارة العدل على طلبات للتعقيب على تقرير الصحيفة.

وتوترت العلاقات بين ترمب وسيشنز منذ أن تنحى وزير العدل قبل نحو عام عن تحقيق الوزارة الخاص بروسيا. ومهد ذلك السبيل أمام تعيين مولر الذي وجه الاتهام لعدد من مساعدي حملة ترمب ومستشاريه السابقين.