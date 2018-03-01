البنتاغون: مهمتنا باليمن محاربة الإرهاب ودعم السعودية

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الخميس، إن السعودية تعرضت لهجمات ميليشيات #الحوثي المدعومة من إيران.

وأعلنت الوزارة الأميركية أن "مهمتنا في #اليمن هي محاربة الإرهاب ودعم السعودية".

واعتبر #البنتاغون أن "الأسلحة النووية الروسية الجديدة ليست مفاجئة ويتم تطويرها منذ وقت طويل".

وقال إن الأسلحة النووية الروسية الجديدة يتم تطويرها منذ وقت طويل.

وقالت دانا وايت، الناطقة باسم الوزارة إن الوزارة غير متفاجئة من مزاعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن أسلحة نووية جديدة.

وأضافت وايت أن #الجيش_الأميركي مستعد للدفاع عن الأمة.

وكان بوتين قد صرح بأن روسيا اختبرت عدداً من الأسلحة النووية الاستراتيجية الجديدة التي لا يمكن اعتراضها، والتي تجعل منظومات الدفاع الخاصة بحلف شمال الأطلسي #ناتو عديمة الجدوى.

وأبلغت وايت مراسلي البنتاغون بأن الدفاع الصاروخي الأميركي لم يكن مطلقا يتعلق بروسيا.

أوضحت الولايات المتحدة مرارا أن منظومات الدفاع الصاروخي في #أوروبا لا تستهدف موسكو، ولكنها أصرت على أنها مصممة للتصدي للتهديدات التي تشكلها إيران وكوريا الشمالية والتهديدات المارقة.