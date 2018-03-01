كوريا الجنوبية تبلغ ترمب بنيتها إرسال مبعوث لبيونغ يانغ

قال مون جيه-إن رئيس #كوريا_الجنوبية لنظيره الأميركي دونالد #ترمب في اتصال هاتفي اليوم الخميس إنه يعتزم إرسال مبعوث خاص إلى #كوريا_الشمالية استجابة لدعوة من كيم جونغ أون زعيم الشمال.

وأفاد بيان من #القصر_الأزرق الرئاسي في كوريا الجنوبية أن الرئيسين بحثا الزيارات الأخيرة التي قام بها مسؤولون شماليون بارزون للجنوب.

وأعطت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها كوريا الجنوبية دفعة لتعامل الكوريتين معا، بعد تصاعد التوترات على مدى عام بسبب برنامج كوريا الشمالية الصاروخي وتجربتها النووية السادسة والأكبر التي أجرتها في تحد لعقوبات الأمم المتحدة.

وأضاف البيان "اتفق (مون وترمب) على مواصلة بذل الجهود من أجل نزع #السلاح_النووي في شبه الجزيرة الكورية عن طريق الحفاظ على قوة الدفع في الحوار بين الشمال والجنوب".

وقال مون إنه بإرسال مبعوث للشمال سيسعى للرد بالمثل على إرسال كيم جونغ أون لوفد رفيع المستوى لدورة الألعاب الأولمبية ضم شقيقته كيم يو جونغ.