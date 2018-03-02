عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم أميركا

مقتل شخصين بإطلاق نار في جامعة سنترال ميشيغن الأميركية

المصدر: شيكاغو- فراس برس
جامعة سينترال ميشيغين - توضيحية
رابط مختصر

قتل شخصان بـ #إطلاق_نار، الجمعة، في حرم جامعة سنترال #ميشيغن في شمال الولايات المتحدة كما ذكرت الجامعة محذرة من مشتبه به (19 عاما) لم يتم توقيفه بعد.

وأكدت الجامعة على موقعها الالكتروني أنه فرض "طوق أمني حول الحرم الجامعي" الذي يقصده ما لا يقل عن 18 ألف طالب.

وكانت الجامعة أوضحت أن إطلاق النار حصل في مبنى " كامبل هول" في هذه الجامعة الواقعة في مدينة ماونت بليزنت بين شيكاغو وديترويت.

وقالت جامعة سنترال ميشيغان في بيان أن القتيلين "ليسا من الطلاب وأن الشرطة تعتقد أن أسبابا محلية وراء الحادث".

وقال مسؤولون في الجامعة أن المشتبه به رجل أسود ويعتبر "مسلحا وخطيرا".

وتتكرر حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة حيث هناك أسلحة متداولة بين أيدي السكان.

وأعيد إطلاق الجدل حول قانون #حيازة_الأسلحة_النارية في الولايات المتحدة من قبل شبان ناجين من المجزرة التي أودت بحياة 17 شخصا في 14 شباط/فبراير في مدرسة في #فلوريدا.

كلمات دالّة

#حيازة الأسلحة النارية, #فلوريدا, #إطلاق نار, #ميشيغن

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر