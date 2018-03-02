مقتل شخصين بإطلاق نار في جامعة سنترال ميشيغن الأميركية

قتل شخصان بـ #إطلاق_نار، الجمعة، في حرم جامعة سنترال #ميشيغن في شمال الولايات المتحدة كما ذكرت الجامعة محذرة من مشتبه به (19 عاما) لم يتم توقيفه بعد.

وأكدت الجامعة على موقعها الالكتروني أنه فرض "طوق أمني حول الحرم الجامعي" الذي يقصده ما لا يقل عن 18 ألف طالب.

وكانت الجامعة أوضحت أن إطلاق النار حصل في مبنى " كامبل هول" في هذه الجامعة الواقعة في مدينة ماونت بليزنت بين شيكاغو وديترويت.

وقالت جامعة سنترال ميشيغان في بيان أن القتيلين "ليسا من الطلاب وأن الشرطة تعتقد أن أسبابا محلية وراء الحادث".

وقال مسؤولون في الجامعة أن المشتبه به رجل أسود ويعتبر "مسلحا وخطيرا".

There has been a report of shots fired at Campbell Hall on campus. Suspect is still at large, police advise all to take shelter. If you see something suspicious, call 911. — Central Michigan U. (@CMUniversity) ٢ مارس، ٢٠١٨

وتتكرر حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة حيث هناك أسلحة متداولة بين أيدي السكان.

وأعيد إطلاق الجدل حول قانون #حيازة_الأسلحة_النارية في الولايات المتحدة من قبل شبان ناجين من المجزرة التي أودت بحياة 17 شخصا في 14 شباط/فبراير في مدرسة في #فلوريدا.