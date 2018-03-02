ترمب يؤيد الإعدام لتجار المخدرات

نوّه الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، الخميس، بفعالية عقوبة #الإعدام في ردع تجار #المخدرات، مؤكداً أن الدول التي تطبق هذه العقوبة حققت نتائج جيدة في مكافحة هذه الآفة التي تحصد في #الولايات_المتحدة أرواح 200 شخص يومياً.

وقال ترمب، خلال مؤتمر حول سبل مكافحة المخدرات في الولايات المتحدة، إن "تجار المخدرات ومروجي المخدرات يتسببون بأضرار حقاً"، مضيفاً أن "بعض الدول تطبق عقوبات قاسية جداً جداً، عقوبة الإعدام (...) وعلى فكرة فإن هذه الدول لديها مشاكل مع المخدرات أقل مما لدينا".

وكان الرئيس الأميركي قد أشاد بسياسة القبضة الحديدية التي يتبعها نظيره الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، في مكافحة مروجي المخدرات في بلاده، على الرغم من أن "الحرب على المخدرات" التي يشنها الأخير واجهت انتقادات حادة من جانب منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.

كما شدد ترمب على أن بلاده "بحاجة إلى الحزم مع تجار المخدرات (...) علينا أن نكون صارمين جداً جداً في العقوبات ".

واستغرب كيف أنه "إذا أطلقت النار على أحد يحكم عليك بالسجن المؤبد، يحكم عليك بالإعدام. هؤلاء الأشخاص يمكن للواحد منهم أن يقتل ألفي أو 3 آلاف شخص ولا شيء يحدث لهم".