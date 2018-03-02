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سفيرة أميركا في المكسيك تستقيل وسط توتر العلاقات

المصدر: مكسيكو سيتي - أسوشيتد برس
سفيرة الولايات المتحدة في المكسيك روبرتا جاكوبسون
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تستقيل سفيرة الولايات المتحدة في المكسيك روبرتا جاكوبسون من موقعها هذا الربيع، وسط علاقات متوترة بين الدولتين وفي أعقاب رحيل شخصيات هامة أخرى من وزارة #الخارجية_الأميركية.

وفي مذكرة أرسِلت إلى موظفي السفارة الخميس، كتبت جاكوبسون أنه بعد أكثر من 31 عاما في خدمة الحكومة، قدمت استقالتها وسوف تبدأ سريانها من الخامس من مايو/أيار، بعد عامين من أداء اليمين لتولي منصب #سفيرة_أميركا_بالمكسيك.

وقالت جاكوبسون: "وصلت إلى قرار صعب أنه آن الوقت الصحيح أن انتقل إلى تحديات ومشاريع جديدة.. وهذا القرار يعد صعبا للغاية بسبب إيماني العميق بأهمية #العلاقات_الأميركية_المكسيكية ومعرفة أنها تمر بوقت حاسم".

ولم تذكر لماذا اتخذت القرار، ولكنها كتبت في تغريدة على "تويتر" في وقت لاحق من اليوم أنها تغادر "بحثا عن فرص جديدة".

ويخيم على #العلاقات_بين_أميركا_والمكسيك التوتر في ظل إدارة دونالد ترمب بسبب موقف الرئيس المتشدد وانتقاده الشديد للهجرة والتجارة، والتعهدات المستمرة ببناء #الجدار الحدودي وإجبار المكسيك على دفع تكلفته.

وتجري الدولتان الآن الجولة السابعة من المحادثات في مكسيكو سيتي من المفاوضات حول اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية "نافتا" إلى جانب كندا.

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