سفيرة أميركا في المكسيك تستقيل وسط توتر العلاقات

تستقيل سفيرة الولايات المتحدة في المكسيك روبرتا جاكوبسون من موقعها هذا الربيع، وسط علاقات متوترة بين الدولتين وفي أعقاب رحيل شخصيات هامة أخرى من وزارة #الخارجية_الأميركية.

وفي مذكرة أرسِلت إلى موظفي السفارة الخميس، كتبت جاكوبسون أنه بعد أكثر من 31 عاما في خدمة الحكومة، قدمت استقالتها وسوف تبدأ سريانها من الخامس من مايو/أيار، بعد عامين من أداء اليمين لتولي منصب #سفيرة_أميركا_بالمكسيك.

وقالت جاكوبسون: "وصلت إلى قرار صعب أنه آن الوقت الصحيح أن انتقل إلى تحديات ومشاريع جديدة.. وهذا القرار يعد صعبا للغاية بسبب إيماني العميق بأهمية #العلاقات_الأميركية_المكسيكية ومعرفة أنها تمر بوقت حاسم".

ولم تذكر لماذا اتخذت القرار، ولكنها كتبت في تغريدة على "تويتر" في وقت لاحق من اليوم أنها تغادر "بحثا عن فرص جديدة".

ويخيم على #العلاقات_بين_أميركا_والمكسيك التوتر في ظل إدارة دونالد ترمب بسبب موقف الرئيس المتشدد وانتقاده الشديد للهجرة والتجارة، والتعهدات المستمرة ببناء #الجدار الحدودي وإجبار المكسيك على دفع تكلفته.

وتجري الدولتان الآن الجولة السابعة من المحادثات في مكسيكو سيتي من المفاوضات حول اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية "نافتا" إلى جانب كندا.