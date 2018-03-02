موسكو: لا ننوي خوض سباق تسلح مع واشنطن

نفى #الكرملين، الجمعة، أن يكون يسعى للدخول في "سباق تسلح" مع #الولايات_المتحدة غداة خطاب بالغ الشدة ألقاه الرئيس فلاديمير #بوتين تباهى فيه بتطوير #روسيا #صواريخ جديدة قال إنها "لا تقهر".

وصرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحافيين، أن "روسيا لا تنوي خوض سباق تسلح"، رافضاً اتهامات واشنطن بأن موسكو تنتهك التزاماتها الدولية عبر تطوير هذه الأسلحة الجديدة.

وقال بيسكوف: "ننفي نفياً قاطعاً كل الاتهامات الموجهة إلى روسيا بانتهاك بنود ومواد القانون الدولي حول نزع الأسلحة ومراقبتها"، مضيفاً أن "موسكو كانت وهي وستبقى ملتزمة واجباتها الدولية".

ودانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، هيذر نويرت، ما كشفه زعيم الكرملين خلال خطاب عن التكنولوجيا الجديدة بواسطة عرض مرفق بصور ورسوم بيانية تظهر صواريخ تضرب الولايات المتحدة.

وقالت نويرت للصحافيين: "هذا شيء لا نستمتع بمشاهدته بالتأكيد. لا نعتبر ذلك سلوكاً مسؤولاً للاعب دولي"، مضيفة أن "الرئيس بوتين أكد ما كانت حكومة الولايات المتحدة تعرفه منذ فترة طويلة والذي كانت روسيا تنكره قبل ذلك".

وكان بوتين قد أشاد أمام البرلمان، الخميس، بأسلحة جديدة "لا تقهر" كالغواصات الصغيرة والطائرات الأسرع من الصوت التي طورتها روسيا لمواجهة التهديدات الجديدة التي تطرحها الولايات المتحدة.

كما عرض نماذج جديدة للصواريخ العابرة للقارات "غير المحدودة المدى" ولغواصات صغيرة تعمل بالدفع النووي وصولاً إلى سلاح لايزر "من المبكر جدا طرح تفاصيله".