اعتقال قاتل والديه بجامعة سنترال ميشيغين الأميركية

أعلنت شرطة ولاية ميشيغين الأميركية، صباح السبت، القبض على طالب يبلغ من العمر 19 عاماً، قتل والديه في مهجع بجامعة سنترال ميشيغين، قبل أن يهرب من الحرم الجامعي، عقب بحث مكثف دام يوماً واحداً، شارك فيه أكثر من 100 شرطي، بعضهم مدجج بالسلاح.

واعتقل جيمس اريك دافيس جونيور بدون وقوع إصابات، بعدما رصده شخص على متن قطار يمر عبر الطرف الشمالي من الحرم الجامعي بعد منتصف الليل بقليل، وذلك وفقاً لما ذكره بيان نشر على موقع الاتصالات الطارئة في #جامعة_سنترال_ميشيغين.

وأعرب رئيس الجامعة جورج روس عن شكره للجامعة والمجتمع المحلي وموظفي تنفيذ القانون "الذين اتحدوا للحفاظ على سلامة بعضهم بعضا، واعتقال المشتبه به".

ووقع إطلاق النار، الجمعة، في قاعة كامبل في اليوم الذي وصل فيه الآباء لاصطحاب الطلاب في بداية عطلة الربيع التي تستمر أسبوعاً.

وقالت الجامعة، إن القتيلين هما والد ووالدة ديفيس السيدة ديفا ديفيس وجيمس ديفيس، وهو ضابط شرطة بدوام جزئي في ضاحية بيلوود في #شيكاغو.

عقب الحادث، نشرت الشرطة صورة ديفيس، وحثت الأفراد على الاتصال برقم #الطوارئ إذا ما شاهدوه لكنها حذرتهم أيضاً بضرورة عدم مواجهته.