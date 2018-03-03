الصين تعرقل عقوبات أميركية على كوريا الشمالية

قال دبلوماسيون الجمعة، إن الصين أوقفت طلباً من الولايات المتحدة بأن تدرج لجنة في #مجلس_الأمن الدولي 33 سفينة و27 شركة شحن ورجلاً تايوانياً في قائمة سوداء لخرقهم عقوبات دولية على كوريا الشمالية.

وقدمت الولايات المتحدة هذا الطلب قبل أسبوع في خطوة تقول إنها "تهدف إلى وقف أنشطة التهريب البحري الكورية الشمالية للحصول على نفط وبيع فحم". ويتزامن ذلك مع فرض الولايات المتحدة أكبر حزمة عقوبات من جانب واحد على كوريا الشمالية يوم الجمعة، معززة الضغط على بيونغيانغ كي تتخلى عن برامجها النووية والصاروخية.

ولم تعط #الصين سبباً لوقف الطلب الأميركي. ويمكن رفع الوقف، وغالباً ما يستخدم عندما يكون أحد أعضاء مجلس الأمن يريد مزيداً من المعلومات ولكن أحياناً يمكن أن يؤدي إلى وقف دائم لعملية إدراج أشخاص أو شركات في قائمة سوداء.

وتتخذ لجنة عقوبات مجلس الأمن الدولي الخاصة بكوريا الشمالية قراراتها بإجماع الآراء.

وإذا اتفقت اللجة سيتم فرض حظر على دخول الموانئ على الثلاثة وثلاثين سفينة التي اقترحتها الولايات المتحدة، والتي من بينها 19 سفينة كورية شمالية. وسيكون لزاماً على الدول أيضاً إلغاء تسجيل السفن الأخرى غير الكورية الشمالية.

وسيتم فرض تجميد على أصول الشركات السبعة والعشرين المقترحة والشخص التايواني أيضاً.

ووافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تعزيز العقوبات على #كوريا_الشمالية منذ 2006 في محاولة لوقف تمويل برامج بيونغيانغ النووية وبرامجها للصواريخ الباليستية وحظر صادرات من بينها الفحم والحديد والرصاص والمنسوجات والمأكولات البحرية وفرض حد أقصى لواردات النفط الخام والمنتجات البترولية المصفاة.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، اقترحت الولايات المتحدة إدراج 8 سفن في قائمة سوداء من قبل #الأمم_المتحدة لتهريبها بضاعة محظورة من كوريا الشمالية. ووافقت اللجنة على حظر 4 سفن من دخول الموانئ عالمياً في حين أجلت واشنطن محاولة لإدراج السفن الأربع المتبقية في قائمة سوداء.

وفي كانون الأول/ديسمبر، اقترحت الولايات المتحدة إدراج 10 سفن في القائمة السوداء ووافقت اللجنة على وضع أربع سفن في حين قال دبلوماسيون إن الصين اعترضت على إدراج السفن الست الباقية.