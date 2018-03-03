بالصور.. تفاصيل جديدة حول المذبحة العائلية في ميشيجين

ألقت الشرطة الأميركية اليوم السبت، القبض على طالب قتل والديه بالرصاص داخل المدينة الجامعية بمبنى جامعة سنترال #ميشيجين وذلك بسبب خلاف عائلي، وذلك بعد مطاردته على مدى يوم كامل.

وكشفت هيذر سميث، وهي متحدثة باسم الجامعة لوسائل الإعلام الأميركية عن تفاصيل جديدة عن #المذبحة_العائلية حيث أشارت إلى مشاهدة أحد المارة الطالب بعد منتصف الليل بقليل على متن قطار يتحرك من الطرف الشمالي للحرم الجامعي في ماونت بليزنت الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر شمال غربي ديترويت، وإن المشتبه به جرى اعتقاله في هدوء.

والطالب المتهم بإطلاق النار على والديه هو إريك ديفيز جي. أر (19 عاما) نُقل لمستشفى محلي مساء الخميس بعد تعاطيه جرعة زائدة من #المخدرات فيما يبدو وذلك وفق ما أفاد اللفتنانت لاري كلاوس من قوة شرطة الجامعة للصحفيين.

وقال مسؤولون بالجامعة على "تويتر" إن القتيلين هما جيمس ديفيز وديفا جنين وكلاهما عمره 47 عاما وهما والدا المشتبه به حيث عثر عليهما مقتولين داخل المبنى السكني في الجامعة.

وسمعت طلقات الرصاص في حوالي الساعة 8.30 صباحا أمس الجمعة في الطابق الرابع من قاعة كامبل، وهي مسكن مشترك داخل الجامعة ثم هرب الابن من مكان الحادث سيرا على الأقدام متجها شمالا وذلك وفق ما ذكر شهود عيان فيما بعد.

وقال إيمانويل كريس ويلش، وهو نائب بولاية ايلينوي، في تعليق على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن #جيمس_ديفيز الأب رجل شرطة في بيلوود بولاية ايلينوي.

ودفع الحادث السلطات لإغلاق الحرم الجامعي الذي يرتاده أكثر من 20 ألف طالب ودعت الشرطة سكان ماونت بليزنت للحذر.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة في طائرات هليكوبتر ودوريات أمضت أمس، الجمعة، في تمشيط الحرم الجامعي المغلق والمنطقة بحثا عن الطالب المشتبه به، وقال مسؤولو الجامعة في بيان إن الشرطة رافقت المغادرين للحرم الجامعي بعد إلغاء الأنشطة والمحاضرات اليوم، السبت.

وكانت إدارة الجامعة بيَّنت فور ارتكاب تلك الجريمة أن إطلاق النار وقع في مجمع "كامبل هول"، مشيرة إلى أن الشرطة دعت الجميع إلى الاحتماء بمكانٍ ما.

ووقع ذلك الحادث بعد أيام من اقتراح الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، تسليح المعلمين وتدريبهم على حمل السلاح، للدفاع عن أنفسهم وعن الطلاب، في ظل تكرار حوادث إطلاق نار بالمؤسسات التعليمية الأميركية.