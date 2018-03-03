بوتين عن "صياح الكونغرس":أرسلوا دليل تدخلنا بالانتخابات

طالب الرئيس الروسي فلاديمير #بوتين واشنطن بأن ترسل إليه دليلا دامغا على أن مواطنيه تدخلوا في الانتخابات الرئاسية وهزأ من الاتهامات التي وجهت لبلاده حتى الآن ووصفها بأنها "صراخ وصياح داخل #الكونغرس الأميركي".

ووجه مكتب المحقق الأميركي الخاص روبرت مولر الشهر الماضي اتهامات إلى 13 روسيا وثلاث شركات بـ #التدخل_في_الانتخابات_الرئاسية عام 2016 في إطار ما وصفه المكتب بمؤامرة لدعم الرئيس الأميركي دونالد ترمب والانتقاص من قدر منافسته هيلاري كلينتون.

وقال بوتين، وفقا لترجمة باللغة الإنجليزية صاحبت مقابلة مع تلفزيون "إن بي.سي" أذيعت مساء أمس الجمعة "يجب أن أرى أولا ما فعلوه. أعطونا مواد... أعطونا معلومات".

وردا على سؤال عما إذا كانت موسكو ستتخذ إجراءات بحق هؤلاء الأفراد قال بوتين "لا يمكننا التحرك بناء على ذلك إذا لم ينتهكوا القوانين الروسية".

وتابع بوتين "مع احترامي الكامل لشخصكم ومع احترامي الكامل للكونغرس لديكم بالتأكيد أشخاص حاصلون على مؤهلات في القانون. مئة في المئة لديكم".

وأضاف أن على السلطات الأميركية إرسال طلب رسمي إلى المدعي العام الروسي.

وقال "هذا يجب أن يمر عبر قنوات رسمية وليس من خلال الصحافة أو الصراخ والصياح داخل الكونغرس الأميركي".