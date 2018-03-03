مقتل 5 أشخاص على الأقل في اجتياح عاصفة لشمال شرق أميركا

أسفرت #عاصفة قوية اجتاحت شمال شرق #الولايات_المتحدة عن مقتل 5 أشخاص على الأقل، وتسببت رياح بلغت سرعتها 129 كيلومترا في الساعة في تدفق المياه في شوارع #بوسطن و #إلغاء_رحلات جوية و #تعطل_خدمة_القطارات بأنحاء المنطقة.

وانقطعت الكهرباء، أمس الجمعة، عن نحو 1.7 مليون منزل وشركة في الشمال الشرقي والغرب الأوسط الأميركي بعد اجتياح العاصفة للساحل الشرقي من فرجينيا إلى مين. وأغلقت مكاتب حكومية في واشنطن بعدما تجاوزت سرعة الرياح في العاصمة الأميركية 96 كيلومترا في الساعة.

وتدفقت مياه البحر في بعض الشوارع الساحلية في بوسطن للمرة الثانية هذا العام بفعل رياح بلغت سرعتها 113 كيلومترا في الساعة أسفرت أيضا عن اقتلاع أشجار وسقوط خطوط كهرباء.

وقال جيم هيس، الخبير في مركز توقعات الطقس في كوليدج بارك بولاية ماريلاند، وهو المركز التابع لهيئة الأرصاد الوطنية، إن من المتوقع استمرار تساقط الثلوج والأمطار خلال ساعات اليوم السبت حتى تنقشع الغيوم.

وأعلن رالف نورثام، حاكم فرجينيا، حالة الطوارئ، ما يعني توجيه المساعدات إلى المناطق المتضررة.

وقالت هيئة الطيران الاتحادية إن طائرة تعرضت لمشكلة لدى هبوطها في مطار دالاس الدولي في واشنطن، ما تسبب في إعياء معظم ركابها.

وتعطلت خدمة قطارات الركاب (آمتراك)، أمس الجمعة، بين بوسطن وواشنطن، وقالت الشركة إنها ستعلق الخدمة صباح اليوم السبت على الأقل في القطارات المتوجهة من واشنطن إلى الجنوب نتيجة سقوط أشجار على خط السكك الحديدية.