رجل يطلق النار على نفسه أمام البيت الأبيض

قال جهاز الخدمة السرية إن رجلاً أطلق النار على نفسه أمام #البيت_الأبيض وتوفي السبت.

وقالت إدارة الشرطة في المنطقة في تغريدة "نعلن وفاة الرجل. نسعى لإبلاغ أقاربه". ورفضت السلطات إعلان اسم الرجل الذي أطلق النار على رأسه لحين إخطار عائلته.

وجاءت التغريدة بعد ساعتين من إعلان جهاز الخدمة السرية أنه استجاب لتقارير بإطلاق شخص النار على نفسه بالقرب من سياج البيت الأبيض الشمالي.

وأضاف جهاز #الخدمة_السرية في تغريدة على تويتر، أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أخرى في الواقعة، رغم وجود نحو مئة سائح على مشارف البيت الأبيض.

وأوضح الجهاز أن الرجل اقترب من سياج البيت الأبيض عند شارع بنسلفانيا قبل الظهيرة بتوقيت شرق الولايات المتحدة وسحب مسدسا كان يخفيه تحت ملابسه وأطلق عدة أعيرة.

وجاء الحادث قبل عودة الرئيس دونالد ترمب في وقت متأخر من بعد ظهر السبت إلى البيت الأبيض قادما من فلوريدا. وقال البيت الأبيض إنه على علم بالحادث وإن ترمب تم إبلاغه.

وأعلن جهاز الخدمة السرية في البيان أن إدارة شرطة العاصمة واشنطن ستتولى التحقيق في حادث إطلاق النار.

والحوادث حول البيت الأبيض ليست غير مألوفة. ففي 23 شباط/فبراير أوقف سائق بعدما صدم بسيارته حاجزا أمنيا قرب المقر الرئاسي من دون أن يتقدم أكثر من ذلك.