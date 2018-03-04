بعد تمديد ولاية رئيس الصين.. ترمب: سنجرب ذلك يوما

أشاد #الرئيس_الأميركي، #دونالد_ترمب، في تسجيل صوتي بثته محطة (سي.إن.إن) بالرئيس الصيني #شي_جين_بينغ، السبت، بعد إعلان الحزب الشيوعي الصيني الحاكم إلغاء حد الفترتين على مدة الرئاسة، ممهداً الطريق أمام شي كي يحكم إلى أجل غير مسمى.

وقال ترمب "إنه الآن رئيس مدى الحياة .وهو عظيم".

وتابع ترمب، وفقاً لتسجيل صوتي لمقتطفات من تصريحاته خلال لقاء مغلق لجمع تبرعات في فلوريدا وبثتها (سي.إن.إن): "أعتقد أن هذا شيء عظيم. ربما يتعين علينا أن نجرب ذلك يوما ما".

وكان الرؤساء في الولايات المتحدة لا يتجاوزون بشكل تقليدي فترتين كل منهما أربع سنوات إلى أن انتُخب الرئيس فرانكلين روزفلت بشكل قياسي 4 مرات ابتداء من 1932. ووافق تعديل في الدستور الأميركي في 1951 على أن تقتصر مدة الرئيس على فترتين فقط.

ويبدأ التجمع السنوي للبرلمان في الصين، الاثنين، في الوقت الذي يواصل فيه شي جهوده لدرء المخاطر المالية دون تقويض الاقتصاد.

وأعلن الحزب الشيوعي في 25 فبراير/ شباط إلغاء حد الفترتين على مدة الرئاسة، ومن المتوقع أن يصدق البرلمان على هذه الخطوة.

وأشاد ترمب خلال التصريحات بشي بوصفه "رجلا مهذبا عظيما". وقال: "إنه أقوى رئيس (صيني) منذ مئات السنين".

وأضاف الرئيس الأميركي أن شي عامله "بشكل طيب جدا" خلال زيارته إلى #الصين في نوفمبر/ تشرين الثاني.