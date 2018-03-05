نتنياهو يبحث مع كوشنر عملية السلام قبيل لقاء ترمب

اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي، #بنيامين_نتنياهو، الاثنين، بكل من جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، و #جيسون_غرينبلات، مبعوث ترمب الخاص لعملية السلام في واشنطن.

وذكرت القناة العبرية السابعة (غير حكومية)، اليوم، أن الاجتماع ناقش عدة قضايا، أبرزها مبادرة السلام التي سيقدمها الرئيس ترمب لدفع عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين للأمام.

من المقرر أن يلتقي نتنياهو مساء الاثنين بالرئيس الأميركي، وسيكون #الاتفاق_النووي_الإيراني وضرورة تعديله أو إلغائه، والتدخل الإيراني في سوريا، على رأس القضايا التي سيبحثها الطرفان.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2017، هدّد ترمب بالانسحاب من الاتفاق النووي في حال فشل الكونغرس الأميركي وحلفاء واشنطن في معالجة عيوبه، متوعداً بفرض عقوبات قاسية على إيران.

وفي 14 يوليو/تموز 2015، أبرمت إيران ومجموعة 5+1 (الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا)، الاتفاق النووي الذي يلزمها بتقليص قدرات برنامجها النووي، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها، وذلك بعد نحو عامين من التفاوض.

بدورها، قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، إن نتنياهو، سيدعو ترمب للمشاركة في مراسم افتتاح السفارة الأميركية في القدس، في مايو/ أيار المقبل.

وأعلن ترمب في 6 ديسمبر/كانون الأول الماضي، القدس بشقيها الشرقي والغربي، عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة بلاده إليها، ما أشعل غضباً في الأراضي الفلسطينية، وتنديداً عربياً وإسلامياً ودولياً.

ووفقا للصحيفة، فإن الجانب الأميركي سيركز على اتفاق السلام الذي يسعى ترمب لتعزيزه بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأمس السبت، وصل نتنياهو وزوجته سارة، العاصمة الأميركية واشنطن، في زيارة تستغرق 5 أيام.

وأعلن نتنياهو مرارا اعتزام إسرائيل عدم السماح لإيران بالتموضع عسكريا في سوريا، وكثيرا ما انتقد الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا والولايات المتحدة في 2015.

وفي العاشر من فبراير/شباط الماضي، قال الجيش الإسرائيلي إن مقاتلات تابعة له أغارت على 12 هدفا سوريا وإيرانيا داخل الأراضي السورية.

وكان آخر لقاء جمع نتنياهو وترمب، في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، بمنتجع دافوس السويسري، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي.