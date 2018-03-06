بوجه عاصفة استقالات.. ترمب يغرّد عن "الأخبار المزورة"

نفى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الثلاثاء، وجود فوضى في #البيت_الأبيض، إثر سلسلة الاستقالات وإقالات طالت أشخاصاً من كبار المسؤولين في إدارته.

وقال ترمب في تغريدة على تويتر صباح الثلاثاء، "إن النظرية الجديدة (للأخبار المزورة) تقول إن الفوضى تسيطر على البيت الأبيض. خطأ".

وجاءت تغريدته بعد أيام قليلة على الإعلان المفاجئ عن مغادرة هوب هيكس البيت الأبيض، وهي كانت من أقرب مستشاريه.

وتابع ترمب "سيكون هناك دائماً من يغادر ومن يصل، وأنا أحب الحوارات الحامية قبل اتخاذ قرار".

وأضاف محذراً "لا يزال هناك عدد من الاشخاص أرغب بتبديلهم (دائماً في إطار البحث عن الأفضل)". وخلص الرئيس الأميركي إلى القول "لا توجد فوضى، توجد فقط طاقة رائعة".