ضغط مولر يتقافم.. مساعد سابق لترمب يفقد رشده

بعد أن ثار في عدة مقابلات تلفزيونية وهاتفية، الاثنين، متعهداً برفض التعاون مع المحقق الأميركي الخاص في قضية التدخل الروسي في #الانتخابات_الأميركية، روبرت مولر، عاد مساعد الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب السابق أثناء الحملة الانتخابية، سام نانبرغ، بعد أقل من 24 ساعة، ليغير موقفه كلياً، الثلاثاء، ويستعيد رشده، ويتعهد بالتعاون مع مولر في الشهادة التي سيتقدم بها يوم الجمعة.

وكشف انهيار نانبرغ أثناء عدة لقاءات تلفزيونية واتصالات هاتفية، مع شبكة "سي إن إن" وشبكة "ام اس ان بى سى"، حجم الضغط الهائل الذي يمارسه #مولر على كل الذين تعاملوا مع ترمب أثناء الحملة الانتخابية.

وكان نانبرغ قد أقيل من حملة ترمب قبيل الانتخابات بسبب إهماله في أداء مهامه.

وانفجر مساعد ترمب السابق أثناء مقابلة "سي إن إن"، وبدا في حالة من الانهيار وعدم الاتزان، وهو يعلن على الملأ رفضه طلب استدعاء قانوني تلقاه من مولر، وقال إن على المحقق أن يصدر أمراً بالقبض عليه حتى يتعاون، نقلاً عن وسائل إعلام أميركية.

ودفعت التصريحات المتهورة للمساعد السابق، والتي يمكن أن تعرضه قانوناً إلى المساءلة والاعتقال والسجن بعد رفضه الإذعان لأمر قضائي، مذيع شبكة "سي إن إن" إلى أن يسأل ضيفه: "هل أنت مخمور؟"

وكشف نانبرغ أن مولر طلب منه على نحو قانوني تقديم رسائل البريد الإلكتروني التي تبادلها، خلال عمله في الحملة الانتخابية، مع ترمب وكبار مديري ومستشاري المرشح الجمهوري آنذاك.

وقال في تصريحاته بالهاتف، الثلاثاء، التي حاول فيها إصلاح ما أفسده في اليوم السابق، الاثنين، إنه سيقدم شهادته القانونية أمام هيئة محلفين يوم الجمعة القادم، حسب ما جاء في طلب الاستدعاء.

وكشف المساعد السابق في هجومه، الاثنين، عن إحباطه من حجم المهمة التي طالبه مولر بها، والتي تستدعي الرجوع إلى مئات من رسائل البريد الإلكتروني التي يحتفظ بها منذ فترة عمله في الحملة الانتخابية.

وأكد في تصريحاته التالية، أمس الثلاثاء، إنه يعتبر أمر الاستدعاء "مضيعة للوقت"، وأنه ليس نادماً على تحديه علنا لمولر وأمر الاستدعاء القانوني.

وأعرب عن قناعته أنه لن يواجه تبعات قانونية من جراء موقفه الأولي الرافض للتعاون، مشيراً إلى أن مولر وفريقه يمارسون عملهم في النهاية باحترافية.

وحذر محامون من أن المساعد السابق يمكن أن يواجه تهمة التعدي على القضاء من جراء رفضه مبدئياً الامتثال للأمر القضائي.

وثارت مخاوف بين أصدقاء ومعارف مساعد ترمب، الاثنين، من التبعات القانونية لانهياره التلفزيوني. ولكن المساعد اعتبر الأمر في تصريحاته التالية، الثلاثاء، "بسيطاً".

واختتم تصريحاته الهاتفية، الثلاثاء، بأنه يعكف حالياً على العودة إلى المهمة الشاقة المتمثلة في تنظيم رسائل البريد الإلكتروني التي طلبها منه مولر في استدعاء قضائي ملزم.