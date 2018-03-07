وسط أزمة الجدار.. صهر ترمب إلى المكسيك

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، الثلاثاء، أن صهر الرئيس دونالد #ترمب وأقرب مستشاريه، جاريد كوشنر، سيتوجه إلى #المكسيك الأربعاء، بينما تشهد العلاقات بين البلدين توتراً كبيراً.

وقالت الخارجية إن كوشنر سيلتقي الرئيس المكسيكي، أنريكي بينيا نييتو، خلال هذه الزيارة التي يقوم بها بصفته "موفداً خاصاً للرئيس دونالد ترمب".

وتأتي هذه الزيارة بعد إلغاء زيارة للرئيس المكسيكي إلى واشنطن على أثر اتصال هاتفي ساده التوتر الشهر الماضي مع ترمب، وفق صحيفة واشنطن بوست.

وكررت المكسيك رفضها لبناء جدار حدودي مثير للجدل بين البلدين، كان أحد اقتراحات ترمب خلال حملته الانتخابية.

وحمل الرئيس الأميركي بعنف على المكسيك في الأيام الأخيرة بشأن الجدار، وكذلك في إطار إعادة التفاوض الجارية حول اتفاق التبادل الحر لأميركا الشمالية (نافتا).

كما سيلتقي كوشنر خلال زيارته أيضاً وزير الخارجية المكسيكي، لويس فيديغاراي، الذي يجري اتصالات معه باستمرار، بهدف محاولة تهدئة التوتر بين البلدين.