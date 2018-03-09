جنرال أميركي يدعو إلى توحيد جهود بلاده ضد روسيا

قال قائد قوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا الخميس، إن أجهزة الحكومة الأميركية لا تنسق جهودها بشكل كاف لمواجهة تهديد هجمات المعلوماتية من روسيا، رغم أن موسكو تشن "حملة لزعزعة الاستقرار".

وقال الجنرال الأميركي كيرتيس سكاباروتي أمام لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ إن روسيا تعمل على تفكيك حلف شمال الأطلسي بعدة طرق بينها عملياتها الإلكترونية لنشر الأخبار الكاذبة.

وصرح الجنرال أن "روسيا تشن حملة لزعزعة الاستقرار بهدف تغيير النظام العالمي وتفكيك حلف شمال الأطلسي وتقويض القيادة الأميركية في العالم".

وأضاف "في أنحاء أوروبا، في منطقة الشرق الأوسط وغيرها، أظهرت روسيا استعدادها وقدرتها على فرض نفوذها ونشر المعلومات الخاطئة وتقويض الثقة بحلف شمال الاطلسي. وسواء في البحر او البر أو الجو .. فإن الجيش الروسي الذي تزداد وتيرة تحديثه يعمل على مستويات لم نشهدها منذ الحرب الباردة".

وسأل السناتور الديموقراطي جاك ريد الجنرال سكاباروتي ما إذا كان يعتقد أنه يوجد "جهد مشترك" بين جميع أجهزة الحكومة الأميركية لمواجهة تهديد روسيا لفضاء المعلوماتية.

ورد سكاباروتي بالقول "لا أعتقد أنه يوجد عمل مشترك يوحد الوكالات".

وقال إن نفوذ روسيا يمتد إلى أوروبا، ولكن المنطقة التي تثير قلقه بشكل خاص هي البلقان.

وأضاف "روسيا تعمل في البلقان، وأعتقد أننا غفلنا عن هذه المنطقة".

وأضاف "برأيي يجب أن نولي تلك المنطقة بعض التركيز من الناحية الدبلوماسية. وعلينا أن نواصل الإصلاحات الأمنية وبناء القدرات الذي نقوم به مع المجتمع الدولي في البلقان".