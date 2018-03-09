رغم تحذيرات من حرب تجارية عالمية.. ترمب يقر رسومه

وقع الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب ، الخميس قرار فرض رسوم جمركية من 25% و10% على واردات الصلب والألمنيوم على التوالي، متجاهلاً التحذيرات من حرب تجارية عالمية واحتجاجات حلفائه في أوروبا والداخل.

وقال البيت الأبيض إن القرار سيصبح نافذا بعد 15 يوماً.

وأوضح مسؤول أميركي أن القرار يستثني كندا والمكسيك في الوقت الحالي، وأن الشركاء الأمنيين والتجاريين للولايات المتحدة يمكن أن يتفاوضوا لتجنب الرسوم.

"تأثير خطير"

في المقابل، اعتبرت #اليابان الجمعة أن الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على استيراد الصلب والألمنيوم "مؤسفة"، قائلة إن هذا الإجراء يمكن أن يكون له "تأثير خطير" على العلاقات الاقتصادية بين طوكيو وواشنطن.

وقال وزير الخارجية الياباني تارو كانو في بيان "سنتخذ التدابير المناسبة بعد أن ندرس بعناية النتائج المترتبة (لهذه الرسوم) على الاقتصاد الياباني".

واعتبر الوزير الياباني أن الإجراء الأميركي "قد يكون له أثر خطير على العلاقات الاقتصادية بين الحليفين، اليابان والولايات المتحدة، وكذلك على الاقتصاد العالمي".

"هجوم غاشم"

إلى ذلك، وصف مسؤول تجاري صيني اليوم (الجمعة)، الرسوم الجديدة التي أعلنتها الولايات المتحدة على واردات الألمنيوم والصلب، بأنها "هجوم غاشم" على النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف.

وقال وانج هيجون مدير مكتب الاستقصاء التجاري بوزارة التجارة الصينية، إن الرسوم التي أقرها الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم أمس، تعتبر "حمائية تحت مسمى الأمن القومي". وأضاف وانج، أن الأغلبية العظمى من واردات الصلب والألمنيوم الأميركية هي منتجات مدنية. وقال: "إن سوء استخدام الولايات المتحدة لبند الاستثناء من أجل الأمن القومي يعد هجوماً غاشماً على نظام التجارة متعدد الأطراف الذي تمثله منظمة التجارة العالمية، وسيكون له بالتأكيد تأثير خطير على نظام التجارة الدولي".

وفي وقت سابق أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير أن فرنسا "تأسف" لإعلان ترمب فرض رسوم على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألمنيوم.

بدوره، انتقد الوزير البريطاني للتجارة الدولية ليام فوكس مساء الخميس، القرار، قائلا إن ذلك يشكل "طريقة سيئة" لإدارة الأعمال التجارية.

واعتبر فوكس أن "الحمائية والرسوم لم تنجحا يوما"، مشيرا إلى أنه سيتوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع المسؤولين الأميركيين في شأن الرسوم والإعفاءات المحتملة لحلفاء الولايات المتحدة.