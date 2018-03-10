حصار دار بكاليفورنيا ينتهي بمأساة.. مقتل 3 نساء ومسلح

أعلنت الشرطة الأميركية السبت أن ثلاث نساء ومسلحاً احتجزهن رهائن في دار للمحاربين القدامى في ولاية كاليفورنيا الأميركية عثر عليهم قتلى يوم الجمعة، في نهاية مأساوية لحصار الدار المترامية الأطراف.

ويعيش في الدار أعضاء سابقون في الجيش الأميركي من المعاقين وكبار السن.

وفي وقت سابق، قال سناتور بالولاية للصحفيين إن المسلح كان عضوا في "باثواي هوم" وهو برنامج للمحاربين القدامى الذين يعانون من إجهاد ما بعد الصدمة وإن الضحايا يعتقد أنهن من العاملات في الدار.

وكانت وسائل إعلام أميركية ومسؤولون ذكروا في وقت سابق أن مسلحا دخل حفلا في دار للمحاربين القدامى المعاقين في ولاية كاليفورنيا الأميركية الجمعة وأطلق النار واحتجز ثلاثة رهائن على الأقل، لكن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات بينما أحاطت الشرطة بالمكان وفق ما نشرته "رويترز".



وقال كريس تشايلدز المتحدث باسم دورية الطرق السريعة في #كاليفورنيا في مؤتمر صحفي إن الشرطة لم تتصل بالرجل المسلح داخل الدار في منطقة نابا فالي على بعد نحو 50 ميلا شمال شرقي سان فرانسيسكو لكن يعتقد أنه يحمل بندقية.

وأضاف أن المسلح وأحد أفراد شرطة دوريات الطرق في كاليفورنيا تبادلا إطلاق النار لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.