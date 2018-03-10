كلينتون تحذر من خطورة إجراء محادثات مع كوريا الشمالية

حذرت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري #كلينتون من أن إدارة الرئيس دونالد #ترمب "لا تقر بخطورة" إجراء محادثات مع #بيونغ_يانغ حول نزع الأسلحة النووية، مضيفة أن #واشنطن تفتقد لوجود دبلوماسيين يمتلكون الخبرة اللازمة لإدارة المحادثات.

ونقلت صحيفة "الغيمين داغبلاد" الهولندية الشعبية عن كلينتون في مقابلة نشرت السبت "إذا أردت مناقشة كيم يونغ أون بشأن أسلحته النووية، تحتاج إلى دبلوماسيين من ذوي الخبرة".

وقالت منافسة ترمب في انتخابات العام 2016 في مقابلة أجريت في #أمستردام ونُشرت بالهولندية، إن على الدبلوماسيين أن يكونوا "على إلمام بالملفات ويعرفوا الكوريين الشماليين ويجيدوا لغتهم".

لكنها أشارت إلى أن وزارة الخارجية الأميركية "تتآكل" وسط تقلص أعداد الدبلوماسيين الذين لديهم خبرة في الملف الكوري الشمالي بعد استقالة العديد من مناصبهم.

وقالت "لا يمكن أن يكون لديك دبلوماسية دون دبلوماسيين"، مضيفة أن "حكومة ترمب لا تقر بخطورة" ذلك.

وأدلى المندوب الأميركي السابق لدى #الأمم_المتحدة بيل ريتشاردسون بتصريحات مشابهة في وقت سابق، حيث حذر من أن التفاوض مع #كوريا_الشمالية "ليس من برامج تلفزيون الواقع".

وأضاف الدبلوماسي المحنك "إنها فرصة حقيقية، وما يقلقني هو قلة التحضير والانضباط من جانب الرئيس، لكنني أهنئه على مبادرته بالغة الجرأة بقبول هذه الدعوة".

لكنه حذر "لسنا في مسابقة (ذي أبرينتيس) (التي كان يقدمها ترمب) أو في برنامج من تلفزيون الواقع. ينبغي التفاوض مع زعيم لا يمكن التكهن بما سيفعله، ولديه ما لا يقل عن عشرين سلاحا نوويا ويهدد الولايات المتحدة".