وزير خارجية أميركا: "لست على ما يرام"

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن الوزير ريكس #تيلرسون ألغى جدول أعماله، السبت، في ثاني يوم من زيارته لكينيا، لأنه "يشعر بأنه ليس على ما يرام".

وقال المتحدث ستيف جولدستاين: "وزير الخارجية يشعر أنه ليس على ما يرام بعد يومي عمل طويلين على قضايا كبرى مثل كوريا الشمالية، وقد ألغى أنشطة اليوم".

إلى ذلك، قال جولدستاين وكيل وزارة الخارجية للدبلوماسية العامة والشؤون العامة بوزارة الخارجية "بعض الأنشطة ستنعقد دون حضوره، ويجري بحث إمكانية تحديد مواعيد جديدة لأحداث أخرى".

وكان تيلرسون (65 عاما) بدأ أولى جولاته الدبلوماسية إلى إفريقيا منذ أربعة أيام، وزار إثيوبيا وجيبوتي وكينيا، ومن المقرر أن يزور نيجيريا وتشاد.

وخلال جولته، شارك أيضا من وراء الكواليس في محادثات داخل الإدارة الأميركية بشأن إمكانية عقد اجتماع بين الرئيس دونالد #ترمب ونظيره الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وقال مسؤول بالسفارة الأميركية في العاصمة الكينية نيروبي، إن السفير بوب جوديك ووزيرة الصحة الكينية سيسيلي كاريوكي سيحضران أحداثا كان من المقرر أن يحضرها تيلرسون صباح اليوم السبت.

وكان من المنتظر أن يضع تيلرسون إكليل زهور عند موقع السفارة الأميركية في نيروبي حيث وقع تفجير عام 1998 سقط فيه أكثر من 200 قتيل، وأن يشارك في لقاء يسلط الضوء على المساعدات الأميركية لإفريقيا في قطاع الصحة.