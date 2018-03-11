ترمب يرد على المكسيك: لن ندفع تكاليف الجدار

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، السبت، أنه رفض طلباً لرئيس #المكسيك، إنريكي بينيا نييتو، بشأن الجدار الحدودي.



وقال ترمب، السبت، إن الرئيس المكسيكي طلب منه التصريح بأن المكسيك لن تدفع تكاليف إقامة الجدار الحدودي الذي اقترحته الولايات المتحدة.



وخلال تجمع لحملة انتخابية لمرشح جمهوري للكونغرس في بنسلفانيا، كشف الرئيس الأميركي عن بعض تفاصيل مكالمة هاتفية مع نظيره المكسيكي الشهر الماضي أدت إلى تأجيل خطط الأخير القيام بأول زيارة للبيت الأبيض.



وقال ترمب إن بينيا نييتو "رجل لطيف حقاً" قدم طلبه باحترام، مشيراً إلى أنه قال "سيدي الرئيس، أريدك أن تقول إن المكسيك لن تدفع تكاليف الجدار".



فرد ترمب: "قلت: هل أنت مجنون؟ أنا لن أفعل ذلك".



ولم يرد مسؤولون في مكتب بينيا نييتو على طلب للتعقيب على تصريحات ترمب.

ولم يحدد موعد جديد بعد لزيارة بينيا نييتو لواشنطن. وكان جاريد كوشنر صهر ترمب ومستشاره الرفيع، قد سافر إلى مكسيكو سيتي الأسبوع الماضي في محاولة لتهدئة التوتر.



ومن المقرر أن يزور تراب نموذجاً مبدئياً للجدار الذي يسعى لتشييده في منطقة سان دييغو الثلاثاء.