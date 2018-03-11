محامي بيل كلينتون قد يساعد ترمب في قضية "التدخل الروسي"

قال شخص مطلع إن المحامي المخضرم، إيميت فلود، قد يتم اختياره لوظيفة في #البيت_الأبيض لمساعدة الرئيس دونالد #ترمب في التعامل مع التحقيق بشأن #روسيا.

وسبق أن قدم فلود المشورة القانونية للرئيس الأميركي الأسبق، #بيل_كلينتون، خلال إجراءات مساءلته. وذكر الشخص المطلع أن فلود اجتمع مع ترمب في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، لكن القرار بشأن الوظيفة لم يتخذ بعد.

ولفت شخص آخر مطلع إلى أن الاجتماع يأتي في حين يتفاوض الفريق القانوني الخارجي لترمب مع المحقق الأميركي الخاص، روبرت #مولر، بشأن مقابلة محتملة مع الرئيس.

ويحقق مولر في تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016 وفيما إذا كان هناك أي تواطؤ مع حملة ترمب الانتخابية وربما عرقلة العدالة أثناء التحقيق.

من جهتها، نفت روسيا التدخل في حملة الانتخابات، كما نفى ترمب وجود تواطؤ بين حملته وموسكو أو عرقلة العدالة.