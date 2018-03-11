1.2 مليار دولار لتطوير دبابة خفيفة لمشاة الجيش الأميركي

تتواصل الإجراءات الرسمية لحصول #الجيش_الأميركي على قدرة إطلاق نيران متحركة ذات وسائل حماية متميزة، كدبابة خفيفة لتسليح فرق ألوية المشاة القتالية، وهي تأتي في إطار استراتيجية تحديث خدمة المركبات القتالية التي بدأت رسميا منذ صدور طلب الحصول على عروض ومقترحات من الشركات المصنعة المتنافسة منذ 4 أشهر، بحسب موقع "Defense News".

وحصل الجيش الأميركي على عدة عروض من شركات على هامش المؤتمر السنوي لرابطة جيش الولايات المتحدة AUSA، في حين التزمت شركات أخرى بالتكتم والغموض حول ما ستقدمه في إطار تلك المنافسة.

وأفادت مصادر بالجيش الأميركي أنه سيتم، في مرحلة أولى، اختيار شركتين لتحديث الدبابات الخفيفة الحالية لقوات المشاة، ثم يتم اختيار الشركة الفائزة لتطوير الدبابة الجديدة والتعاقد معها في المراحل الأخيرة.

ويتعين على كل مقاول، شركة مصنعة، بناء 12 نموذجاً. وبعد مرحلة عقود الهندسة والتطوير، سيقع اختيار اللجان الفنية التابعة للجيش الأميركي على فائز.

وحدد الجيش الأميركي في طلب تقديم العروض أنه يخطط لتجهيز الوحدة الأولى بدبابة خفيفة بتقنيات متقدمة في عام 2025.

ووفقا لطلب تقديم العروض، فإن التمويل المتاح لـ MPFبرنامج قوة النيران المحمية المتنقلة في السنة المالية 1920 سيكون 176 مليون دولار. ثم يتم تخصيص 311 مليون دولار في السنة المالية 2020، و360 مليون دولار في السنة المالية 2120 و376 مليون دولار في السنة المالية 2220.

وتتضمن متطلبات توفير MPFإمداد الفرق القتالية لألوية المشاة بقدرة طويلة المدى على نطاق محمي وقدرة على مقاومة السيبرانية ودقة تصويب النيران المباشرة في عمليات الاقتحام.

وعمل الجيش الأميركي على إشراك الشركات المصنعة مبكرا في هذه العملية، وفقا لما صرح به الفريق ديفيد باسيت، المسؤول التنفيذي للبرامج في أنظمة القتال البري الهجومي.

واستجابت الشركات عبر تخصيص جزء من ميزانياتها لإعداد تصاميم محتملة "بمستويات من الاستعداد، لم يسبق لها مثيل، عند التنافس لبيع منصة قتالية جديدة وعالية التعقيد"، وفقا لما ذكره الفريق باسيت.

ومن المرجح أن يتسلم الجيش الأميركي النماذج الأولية من MPF أو قوة النيران المحمية المتنقلة في غضون 14 شهراً بعد منح العقد.

وتدور التكهنات بأن الشركات المصنعة التي يُتوقع منها تقديم عروض هي SAIC السنغافورية، بشراكة مع ST Kinetics وDefence CMI، بالإضافة إلى BAE Systems و General Dynamics Land Systems، لكن ما زال الباب مفتوحا أمام آخرين للتنافس.

وكشف فريق الثلاثي السنغافوري المكون من شركات SAIC و ST Kinetics و CMI، في بيان صحافي حول العرض المقدم للجيش الأميركي، أنه يعتزم دمج برج Cockerill 3105، الذي تنتجهCMI، مع هيكل سيارة القتال المدرعة من الجيل التالي، الذي تقوم شركة ST Kinetics بتصنيعه.

أما شركة BAE Systems فاكتفت بالإعلان أنها تعتزم التقدم بنظامM8 Buford للمدافع المدرعة مع قدرات جديدة ومكونات محدثة.

بينما أعلنت شركة General Dynamics Land Systems أنها تخطط للرد بعرض، لكن لم تتوصل بعد إلى ما ستقدمه للمنافسة. إلا أن التوقعات تدور حول أن "جنرال داينامكس" ربما تتقدم بعرض يقترب من النموذج Griffin الذي تم إزاحة الستار عنه لأول مرة خلال المؤتمر السنوي لرابطة جيش الولايات المتحدة AUSA في عام 2016، والذي يجمع بين مدفع عيار 120 ملم مصمم خصيصا لنظام القتال عن بعد وشاسيه Ajax البريطاني.