ترمب يلتقي ولي العهد السعودي بواشنطن في 20 مارس

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، سيلتقي ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان في واشنطن في العشرين من مارس الجاري في إطار زيارته للولايات المتحدة الأميركية.

وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن ترمب يتطلع لمناقشة سبل تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية خلال لقائه بولي العهد السعودي.

وزار الأمير محمد بن سلمان مؤخراً كلا من مصر وبريطانيا في أول جولة خارجية له منذ توليه ولاية العهد.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد التقى الرئيس ترمب قبل سنة بالبيت الأبيض في لقاء تاريخي عكس وجود تطابق لحد كبير في الأهداف ووجهات النظر بين المملكة العربية السعودية و #أميركا تجاه القضايا المختلفة وعلى كافة المستويات وساعد على تطور ملحوظ في العلاقة الاستراتيجية بين البلدين.

جاءت زيارة #الأمير محمد بن سلمان لواشنطن في منتصف مارس/آذار المنصرم لتضع إطارا لافتا جديدا، يستنهض ليس تعاون #واشنطن و #الرياض وحسب، بل يمده إلى آفاق إسلامية وعربية أشمل.