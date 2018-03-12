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تيلرسون: قلقون إزاء تواجد داعش غرب إفريقيا

المصدر: العربية.نت، رويترز
تيلرسون خلال مؤتمر صحافي في نجامينا
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أبدى وزير الخارجية الأميركي، ريكس #تيلرسون، قلقه إزاء تواجد متطرفي تنظيم #داعش غرب #إفريقيا.

وقال تيلرسون، الاثنين، في العاصمة نجامينا، إن خطوات تتخذ ستسمح برفع اسم #تشاد، الحليف المهم للولايات المتحدة في الحرب ضد الجماعات المتطرفة في غرب إفريقيا، من القائمة الأميركية لحظر السفر.

كما أضاف أنه يجري في واشنطن إعداد تقرير عن التقدم الذي تحرزه تشاد فيما يتعلق بالقيود على إصدار جوازات السفر وتحسين تبادل المعلومات وسيراجعه الرئيس دونالد #ترمب الأسبوع المقبل.

يذكر أنه في تموز/يوليو 2016، تم اعتقال شقيقين من جنوب إفريقيا بتهم الإرهاب كانا يخططان لنسف السفارة الأميركية في بريتوريا ومؤسسات يهودية، كما كانا يعتزمان الانضمام إلى "داعش".

وقال المتحدث باسم الشرطة الخاصة، الجنرال هانغواني مولودزي: "يشتبه بأنهما كانا يريدان تفجير السفارة الأميركية ومرافق يهودية في البلاد".

كلمات دالّة

#تيلرسون, #داعش, #إفريقيا, #تشاد, #ترمب, #قلق

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