تيلرسون يؤكد عدم وجود اتصال مباشر مع بيونغ يانغ

أعلن وزير الخارجية الأميركي ريكس #تيلرسون الاثنين أن الولايات المتحدة "لم تتلق أي اتصال مباشر" من بيونغ يانغ حول خطط عقد #قمة_أميركية_كورية شمالية، داعياً إلى الصبر.

وأوضح "يتعين وجود العديد من الخطوات للموافقة على المكان وعلى نطاق هذه المحادثات. لم نسمع أي رد مباشر من #كوريا_الشمالية رغم أننا نتوقع أن نسمع شيئا".

وأضاف: "هذه جميعها أسئلة يتشوق الناس لمعرفة إجاباتها. وأنا أقول: عليكم بالصبر".

وقال إنه "من المهم للغاية عقد هذه المحادثات بهدوء" بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وكان تيلرسون يتحدث اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي بنيجيريا، إحدى محطات جولته الإفريقية.

والتزمت #بيونغ_يانغ الصمت منذ الإعلان الخميس في واشنطن عن عقد قمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزعيم كوريا الشمالية #كيم_يونغ_اون بنهاية أيار/مايو لمناقشة الأزمة النووية في شبه الجزيرة الكورية.

وتوقع ترمب السبت "نجاحاً هائلاً" للمحادثات، مشيراً إلى أن كوريا الشمالية ترغب في "السلام".