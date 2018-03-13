أميركا.. سنواجه نووي إيران بسبل جديدة

أبدى قائد القيادة المركزية الأميركية الثلاثاء، تأييده للاتفاق النووي مع إيران، قائلا إن الاتفاق لعب دورا مهما في التعامل مع برنامج طهران النووي.

وقال الجنرال جوزيف فوتيل "تتصدي خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) لواحد من التهديدات الرئيسية التي نواجهها من إيران، ومن ثم فإذا ألغيت الخطة فسوف يتعين أن نجد طريقة أخرى للتعامل مع برنامجهم للأسلحة النووية". وجرى التوصل إلى الاتفاق النووي في يوليو تموز 2015 في فيينا.

وعندما سأل مشرع فوتيل عما إذا كان يتفق مع وزير الدفاع جيم ماتيس ورئيس هيئة الأركان المشتركة جوزيف دنفورد في أن البقاء ضمن الاتفاق يصب في مصلحة الأمن القومي الأميركي، قال "نعم أتفق مع موقفهما".

وكان #يوكيا_أمانو، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد حذر خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة من تداعيات انهيار #الاتفاق_النووي مع #إيران.

وقال أمانو خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع إنه 'إذا كانت هناك نية لإفشال الاتفاق النووي فإن هذا الموضوع يعد خسارة كبرى لآليات التأكد من سلمية البرنامج النووي والتعددية".

وأضاف أن الوكالة الدولية للطاقة عملت على التحقق من تنفيذ إيران لالتزاماتها في إطار الاتفاق النووي في فترة تزيد عن عامين.

وكشف أمانو أن الوكالة طلبت من #إيران تقديم المزيد من الإيضاحات بشأن خططها لتطوير دورة الوقود النووي لاستخدامها في المحركات لسفن البحرية.