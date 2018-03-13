ترمب يطرد مسؤولا كبيرا بالخارجية علق على إقالة تيلرسون

قرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب طرد أحد كبار المسؤولين في وزارة الخارجية من وظيفته الثلاثاء، بسبب تصريحاته حول إقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون التي بدت متعارضة مع رواية #البيت_الأبيض.

وصرح وكيل وزارة الخارجية المقال ستيف غولدشتاين لوكالة فرانس برس "لقد كان (عملي في الوزارة) أعظم شرف في حياتي، وأنا ممتن للرئيس ولوزير الخارجية على هذه الفرصة، وأتطلع للحصول على فترة راحة".

وكان الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، قد أقال الثلاثاء، وزير الخارجية، #ريكس_تيلرسون. وأعلن ترمب في تصريحات لاحقة أنه اختلف مع تيلرسون بسبب "الاتفاق النووي الإيراني".

وأكد ترمب على تويتر أن مدير وكالة المخابرات المركزية، #مايك_بومبيو، سيصبح وزيراً للخارجية، وشكر تيلرسون على خدماته.

وأعلن ترمب أن #جينا_هاسبل، نائبة مدير المخابرات المركزية، ستصبح المديرة الجديدة لوكالة المخابرات.

وقال ترمب في تصريحاته للصحافيين إن تعيين "بومبيو وزيرا للخارجية سيقوي تحالفاتنا لمواجهة خصومنا".