في زيارة سرية.. ماتيس يصل العاصمة الأفغانية كابول

وصل وزير الدفاع الأميركي جيم #ماتيس صباح الثلاثاء إلى #كابول في زيارة غير معلنة مسبقا، بعد أسبوعين على تقديم الرئيس الأفغاني أشرف غني عرضا لحركة #طالبان لبدء مفاوضات سلام.

وقال ماتيس متحدثا إلى صحافيين في الطائرة العسكرية التي كانت تقله: "قد لا يأتي جميع طالبان دفعة واحدة، لكن من الواضح أن بعض العناصر من بينهم، مهتمون بإجراء محادثات مع #الحكومة_الأفغانية".

وعرض أشرف غني في نهاية شباط/فبراير على حركة طالبان إجراء مفاوضات سلام بشروط، غير أن الحركة لم تبد حتى الآن استعدادا لقبول العرض، واعتبرت في رد فعل أول على #تويتر أن العرض أشبه بدعوة إلى "الاستسلام".

وطرح الرئيس شرطا مسبقا على #المتمردين تطبيق وقف إطلاق نار والاعتراف بدستور العام 2004، وعرض عليهم في المقابل الاعتراف بالحركة كحزب سياسي وضمان سلامة الذين يقبلون العرض.