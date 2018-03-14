موسكو: نأمل بعلاقات بناءة مع واشنطن بعد عزل تيلرسون

قال #الكرملين اليوم الأربعاء إنه يأمل في بدء نهج بناء ومتزن للعلاقات بين #روسيا والولايات المتحدة في أعقاب رحيل ريكس #تيلرسون عن وزارة الخارجية الأميركية.

وعزل الرئيس الأميركي دونالد #ترمب وزير خارجيته #تيلرسون أمس الثلاثاء بعد سلسلة من الخلافات العلنية بشأن سياسته تجاه كوريا الشمالية وروسيا وإيران واختار مايك بومبيو مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية ليحل محله.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إنه من المستبعد أن تتدهور العلاقات بين #موسكو وواشنطن بدرجة أكبر. وتابع "لا يمكن ان تصل الأمور إلى أدنى ما هي عليه، بالتالي من غير المرجح أن تكون أسوأ".

وأضاف "على أي حال هناك أمل في علاقات بناءة ومتزنة".

وكان الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، أقال الثلاثاء، وزير الخارجية، #ريكس_تيلرسون. وأعلن ترمب في تصريحات لاحقة أنه اختلف مع تيلرسون بسبب "الاتفاق النووي الإيراني".

وأكد ترمب على تويتر أن مدير وكالة المخابرات المركزية، #مايك_بومبيو، سيصبح وزيراً للخارجية، وشكر تيلرسون على خدماته.

وأعلن ترمب أن #جينا_هاسبل، نائبة مدير المخابرات المركزية، ستصبح المديرة الجديدة لوكالة المخابرات.