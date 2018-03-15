واشنطن تفرض عقوبات على 19 روسيا بشأن التدخل بالانتخابات

فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عقوبات على 19 روسياً بزعم تدخلهم في انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2016، ومن بينهم 13 شخصاً وكياناً كان المحقق الخاص روبرت #مولر قد وجه اتهامات إليهم.

تشمل العقوبات أول استخدام لصلاحيات جديدة مررها الكونغرس العام الماضي لمعاقبة #موسكو على التدخل في الانتخابات.

من بين المستهدفين بالعقوبات مسؤولون يعملون لصالح جهاز الاستخبارات العسكرية الروسي "جي آر يو".

وفي السياق، قالت وزارة الخزانة الأميركية إن "جي آر يو" والجيش الروسي تدخلا في #الانتخابات_الأميركية، و"مسؤولان بشكل مباشر" عن هجوم إلكتروني طال شركات بأرجاء أوروبا في يونيو/حزيران 2017.

ومن الذين فرضت عليهم العقوبات 13 شخصاً وكياناً اتهمهم مولر، ومن بينهم يفغيني بريغوجين الذي يطلق عليه "طباخ" الرئيس الروسي فلاديمير #بوتين.

كما استهدفت إدارة #ترمب هيئة أبحاث الإنترنت الروسية التي قال مولر إنها دبرت قدرا كبيرا من #التدخل_الإلكتروني_في_انتخابات_الرئاسة .