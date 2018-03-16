رداً على "العقوبات" روسيا: سنوسع قائمتنا السوداء

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، قوله الجمعة، إن #موسكو سترد على حزمة #عقوبات أميركية جديدة بتوسيع قائمتها السوداء للأميركيين.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، عقوبات على 19 مواطناً روسياً وخمسة كيانات، فيما يشكل أكبر خطوة تتخذها الولايات المتحدة ضد موسكو منذ تولي دونالد #ترمب الرئاسة.

ونسبت الوكالة لريابكوف قوله: "من البداية نؤمن بمبدأ تساوي عدد الأشخاص على قوائم العقوبات. لذا سنوسع "قائمتنا السوداء" بمجموعة أخرى من الأميركيين".

وأضاف أن روسيا لا تستبعد أي إجراءات إضافية في ردها على العقوبات الجديدة التي فرضت عليها بزعم تدخلها في الانتخابات الأميركية وشن هجمات إلكترونية، وهو ما تنفيه موسكو.

كذلك نقلت الوكالة عنه قوله إن موسكو ما زالت تريد الإبقاء على الحوار مع واشنطن، وإنها تتخذ إجراءات مضادة نتيجة "للتعنت السياسي الأميركي".

وتابع: "هؤلاء السياسيون (الأميركيون) يلعبون بالنار بتدمير العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، لأنهم يزعزعون الاستقرار العالمي في الوقت نفسه".