ماتيس: إقالة تيلرسون شأن داخلي

قال وزير الدفاع الأميركي، جيمس #ماتيس، إن مسألة إقالة وزير الخارجية، ريكس #تيلرسون، لم تطرح خلال جولته الخارجية هذا الأسبوع، واصفاً الأمر بأنه شأن أميركي.

وفي أول تصريحات علنية له منذ أن أعلن الرئيس دونالد #ترمب إقالة تيلرسون الثلاثاء، أشار ماتيس، الذي ربطته علاقات عمل وثيقة مع تيلرسون، إلى أن الحلفاء يدركون أن العلاقات مع الولايات المتحدة أعمق من العلاقات مع أي فرد.

وأبلغ الصحافيين خلال عودته بالطائرة إلى واشنطن قادماً من البحرين: "الموضوع حتى لم يطرح إلا معكم (في الإعلام) وأفهم سبب أسئلتكم". كما زار ماتيس أفغانستان بعد إعلان إقالة تيلرسون.

وصرح: "لكنني فقط أوضح أنه في معظم أنحاء العالم هذا الأمر ما هو إلا شأن يخص واشنطن".

وأحجم وزير الدفاع عن التعليق عن متى علم بأمر إقالة تيلرسون، ولم يقدم أي انطباعات شخصية بشأنها.