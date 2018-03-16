نجل ترمب ينفصل عن زوجته.. والأولوية لأطفالهما الخمسة

أعلن دونالد #ترمب الابن، نجل الرئيس الأميركي، وزوجته فانيسا، الخميس، انفصالهما في بيان مشترك.

وقالا في البيان: "بعد زواج استمر 12 عاماً، قرر كل منا أن يمضي في طريقه".

وفي دلالة على انتفاء أي حالة من النزاع في هذا القرار، أعلن ابن ترمب وزوجته السابقة فانيسا أنهما "يحتفظان باحترام بالغ" لبعضهما بعضا وأسرتهما.

وارتبط الاثنان بعقد زواج عام 2005، بعد أن التقيا لأول مرة عام 2003، ورزقا خلال زواجهما بخمسة أطفال.

وجاء البيان المشترك ليؤكد أن أطفالهما الخمسة سيظلون "الأولوية الأولى"، طالبا الجميع باحترام خصوصيتهما في هذه المرحلة.

وأفادت وسائل إعلام أميركية، الخميس، أن فانيسا تقدمت بدعوى طلاق أمام المحكمة العليا في مانهاتن.

ومن جانبه، رفض #البيت_الأبيض التعليق على واقعة الانفصال، وأحال أسئلة الصحافيين إلى "مؤسسة ترمب".

وظلت فانيسا زوجة ترمب الابن، بعيدة نسبيا عن الأضواء منذ تولي ترمب مقعد الرئاسة.

وقبل أسابيع، برز اسم فانيسا في الأنباء عندما فتحت مظروفا مشبوها يحتوي على مادة بيضاء، وانتهت تحقيقات شرطة نيويورك إلى أن المادة غير ضارة.

و #دونالد_ترمب_الابن، هو أكبر أولاد الرئيس الأميركي، ورزق به من طليقته عارضة الأزياء السابقة ايفانا.