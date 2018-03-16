هذا ما قاله تيلرسون لموظفي الخارجية قبل مغادرته

قال وزير الخارجية الأميركي المقال ريكس #تيلرسون إنه "يصلي من أجل أميركا".

أرسل الوزير المغادر رسالة الجمعة للدبلوماسيين الأميركيين، حصلت وكالة "أسوشيتد برس" على نسخة منها، قال لهم فيها إنه سيصلي "من أجل بلادنا، وقادتنا، وجهودكم لجعل هذا العالم مكاناً أفضل عما وجدناه عليه".

وحثَّ تيلرسون العاملين على ضمان انتقال سلس لخليفته.

وأقال الرئيس دونالد ترمب وزير خارجيته تيلرسون في وقت سابق من الأسبوع، واختار مدير وكالة الاستخبارات الأميركية، مايك #بومبيو، بدلاً منه.

تعرض تيلرسون لانتقادات واسعة لمحاولته تقليص موازنة #الخارجية_الأميركية وعدد العاملين بها، ما أدى إلى تراجع الروح المعنوية بالوزارة.

إلا أنه لدى مغادرته أشاد بولائهم ومواهبهم ووطنيتهم، وبخدمتهم بعيداً عن وطنهم وتحت ظروف خطيرة في كثير من الأحيان.