أميركا: إيران تحاول التأثير على انتخابات العراق بالمال

اتهم وزير الدفاع الأميركي جيمس #ماتيس، #إيران، الخميس، بـ #التدخل_في_الانتخابات_البرلمانية_العراقية التي تجرى في مايو/أيار المقبل، ويسعى رئيس الوزراء حيدر العبادي من خلالها إلى الفوز بولاية جديدة بعد حرب ناجحة ضد تنظيم داعش بدعم من الولايات المتحدة.

وقال ماتيس للصحافيين "لدينا أدلة مثيرة للقلق على أن إيران تحاول التأثير باستخدام المال، على الانتخابات العراقية. هذه الأموال تستخدم للتأثير على المرشحين والتأثير على الأصوات"، لكنه لم يذكر تفاصيل عمن تسعى إيران للتأثير عليهم أو يقدم أدلة.

وأضاف: "ليست مبالغ قليلة من المال على ما نعتقد، وهذا في رأينا غير مفيد للغاية".

وقارن ماتيس بين أفعال إيران و #روسيا، التي خلصت أجهزة مخابرات أميركية إلى أنها حاولت التأثير على انتخابات الرئاسة عام 2016 لصالح ترمب. وتنفي موسكو ذلك.



وقال: "تحذو إيران حذو روسيا بالتدخل في الانتخابات العراقية".



كما أشار ماتيس إلى أن زيارته لأفغانستان والشرق الأوسط زادت مخاوفه بشأن أنشطة إيران في المنطقة بدءاً بتأجيج العنف في #سوريا وانتهاء بمساعدة المتطرفين غرب #أفغانستان.

وتزداد الانقسامات في الساحة السياسية في #العراق مع اقتراب موعد الانتخابات، بينما تحاول إيران استخدام نفوذها لفوز التيارات الموالية لها بالانتخابات العامة المقررة في 12 أيار/مايو المقبل من خلال منع فوز التحالفات الموازية.

وذكرت وكالة "الأسوشيتد برس" في وقت سابق أن نمو النفوذ الإيراني يلعب دورا كبيرا في تعزيز موقع القوى الشيعية التي تقود حكومة بغداد، خاصة بعد دحر تنظيم #داعش من المناطق السنية التي مازالت تواجه مشاكل النزوح والتهجير.