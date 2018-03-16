أميركا.. 4 قتلى بانهيار جسر للمشاة في فلوريدا

انهار جسر للمشاة شيد حديثاً على عدة حارات مرورية عند جامعة #فلوريدا الدولية الخميس، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، وفق قائد فرقة إطفاء مقاطعة ميامي ديد، ديف داوني.



وبحث أفراد من أجهزة الطوارئ عن ناجين وسط ركام من الخرسانة والمعدن سقط من الجسر المنهار وسحق سيارات في أحد أكثر الطرق ازدحاماً في جنوب فلوريدا.

وحوصرت ثماني سيارات على الأقل وسط حطام الجسر، وقال مسؤولون وأطباء إن 10 على الأقل نقلوا إلى المستشفيات.

Continuing to monitor the heartbreaking bridge collapse at FIU - so tragic. Many brave First Responders rushed in to save lives. Thank you for your courage. Praying this evening for all who are affected. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١٥ مارس، ٢٠١٨





وقال شهود لوسائل إعلام محلية إن السيارات كانت متوقفة في إشارة مرور حين انهار عليها الجسر نحو الساعة 17.30 بتوقيت غرينتش.



ويربط الجسر الجامعة بمدينة (سويتووتر)، وجرى تركيبه السبت خلال ست ساعات على طريق سريع يضم ثماني حارات، وفقاً لبيانات منشورة على موقع الجامعة على الإنترنت. وكان طول الجسر 53 مترا.

وذكرت الجامعة أن الجسر، الذي تكلف بناؤه 14.2 مليون دولار، مصمم ليتحمل إعصاراً بقوة خمس درجات وليعيش 100 عام.



من جانبه، شكر الرئيس دونالد #ترمب رجال الإنقاذ على شجاعتهم عبر موقع تويتر.