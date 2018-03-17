اختراق تاريخي لفيسبوك.. حملة ترمب جمعت بيانات 50 مليونا

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية وصحيفة الأوبزرفر البريطانية، السبت، إن شركة "كامبريدج أناليتيكا"، لتحليل البيانات جمعت معلومات خاصة عن أكثر من 50 مليون مستخدم لموقع فيسبوك من خلال تطوير تقنيات لدعم الحملة الانتخابية للرئيس دونالد #ترمب في عام 2016.

وذكرت الصحيفتان نقلاً عن موظفين سابقين بشركة كمبريدج أناليتيكا ومساعدين ووثائق إن هذه الواقعة تعد واحدة من أكبر عمليات خرق البيانات في تاريخ #فيسبوك.

وقالت فيسبوك الجمعة إنها قررت تعليق حساب شركة #كامبريدج_أناليتيكا بعد أن تأكدت من انتهاك سياسات خصوصية البيانات.

وأكدت الأوبزرفر أن كامبريدج أناليتيكا استخدمت البيانات التي حصلت عليها بدون تفويض في أوائل عام 2014 لعمل برنامج كمبيوتر للتنبؤ والتأثير على خيارات الناخبين في مراكز #الاقتراع.

ونقلت الصحيفة عن مبلغ عن المخالفات من كامبريدج أناليتيكا يدعى كريستوفر ويلي الذي عمل مع أكاديمي في جامعة كامبريدج للحصول على البيانات قوله إن البرنامج يستطيع أن يقدم معلومات عن الناخبين لاستهدافهم بإعلانات سياسية شخصية.

وقالت الصحيفة إن الأشخاص الذين تم استهدافهم والحصول على بياناتهم وعددهم أكثر من 50 مليون مستخدم على فيسبوك يمثلون نحو ثلث المستخدمين النشطين للموقع في #أميركا_الشمالية وتقريباً ربع الناخبين الأميركيين المحتملين في ذلك الوقت.