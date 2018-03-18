بكين تدعو واشنطن لـ"تصحيح الخطأ".. والسبب تايوان

دعت الصين السبت الولايات المتحدة إلى "تصحيح الخطأ"، بعد أن وقع الرئيس الأميركي دونالد #ترمب الجمعة قانونا جديدا يسمح لكبار المسؤولين الأميركيين بالسفر إلى تايوان للقاء نظرائهم في تايبيه.

وتعليقا على القانون، قال لو كانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إنه "انتهاك صارخ" لمبدأ الصين الواحدة، وقد أرسل "إشارات خاطئة جدا إلى القوات الانفصالية المؤيدة للاستقلال في #تايوان".

وشدد على أن "الصين تعارض ذلك بشدة".

وأضاف لو كانغ "إننا نحض الجانب الأميركي على تصحيح خطئه، والتوقف عن مواصلة أي علاقات رسمية مع تايوان أو تحسين لعلاقاته الحالية مع تايوان".

وكان #البيت_الأبيض قال الجمعة إن ترمب وقع "قانون السفر إلى تايوان" الذي "يشجع على تبادل الزيارات بين مسؤولي الولايات المتحدة وتايوان على كل المستويات".

ويمكن للمسؤولين الأميركيين حاليا السفر إلى تايوان، بينما يزور مسؤولون تايوانيون من حين لآخر البيت الأبيض، لكن الاجتماعات جرت حتى الآن بتحفظ لتجنب إثارة غضب الصين.

وقطعت الولايات المتحدة علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان في 1979 إرضاء لبكين. لكنها أبقت على علاقات تجارية مع الجزيرة وتبيعها أسلحة مما يثير استياء الصين.

وتعتبر الصين تايوان إقليما متمردا يشكل جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

فيما وصف القانون الأميركي الجديد تايوان بأنها "منارة للديمقراطية"، مؤكدا أن "إنجازات تايوان الديمقراطية تشكل مصدرا روحيا لعدد من دول وشعوب المنطقة".