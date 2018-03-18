ترمب: كذب وفساد في العدل والخارجية ومكتب التحقيقات

أكد الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، أن هناك قدراً كبيراً من الكذب والفساد والتسريب في وزارتي العدل والخارجية ومكتب التحقيقات الاتحادي (FBI).

وجاء ذلك في تغريدة، السبت، عبر موقع "تويتر"، رداً على أخرى للمدير العام السابق للمكتب #جيمس_كومي، على خلفية إقالة نائب مدير FBI #أندرو_ماكابي.

وتوجّه كومي لترمب بالقول: "سيعلم الشعب الأميركي قريبا من هو الشريف، وسيستمع لروايتي قريبا جدا".

As the House Intelligence Committee has concluded, there was no collusion between Russia and the Trump Campaign. As many are now finding out, however, there was tremendous leaking, lying and corruption at the highest levels of the FBI, Justice & State. #DrainTheSwamp — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 17, 2018

كما وجه المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأميركية، #جون_برنان، لترمب انتقادا لاذعاً عبر تويتر قائلاً: "عندما يكتمل فسادك السياسي وانحرافك الأخلاقي، ستأخذ مكانك كشخص مذموم في مزبلة التاريخ".

وفي وقت سابق السبت، أعلن وزير العدل الأميركي، #جيف_سيشنز، إقالة ماكابي، وذلك قبل يومين من حلول توقيت تقاعده.

وبعد وقت قصير من طرد ماكابي، غرد الرئيس الأميركي على حسابه عبر "تويتر": "أندرو ماكابي طُرد، إنه يوم عظيم للعاملين والعاملات المجتهدين في مكتب التحقيقات الفيدرالي يوم عظيم للديمقراطية".

Andrew McCabe FIRED, a great day for the hard working men and women of the FBI - A great day for Democracy. Sanctimonious James Comey was his boss and made McCabe look like a choirboy. He knew all about the lies and corruption going on at the highest levels of the FBI! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 17, 2018

وأضاف قائلًا: "المنافق جيمس كومي كان رئيسه، ودفع بماكابي ليبدو كأنه فتى نزيه، وكان على علم بشأن الأكاذيب والفساد التي انتشرت بين أعلى مراتب FBI".

وفي سياق متصل، أعرب جون دود، المحامي الشخصي للرئيس الأميركي، في تصريح لصحيفة Daily Beast الأميركية، عن أمله في إنهاء مهمة المدعي الخاص، روبرت مولر، الذي يحقق في التدخل الروسي المحتمل بالانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد في 2016.

وعينت وزارة العدل الأميركية، مولر في 17 مايو/ أيار 2017 مدعيا عاما للتحقيق في القضية.

وكانت حملة ترمب الانتخابية واجهت عام 2016 عدة اتهامات بالتواطؤ مع روسيا، ما دفع ترمب، لتكرار نفي الأمر، مشددًا على أنه لا تواطؤ من جانب حملته، ولا تدخل من جانب روسيا في نتائج الانتخابات الرئاسية.

والتحقيقات الأميركية تنظر في احتمال وجود تواطؤ بين حملة ترمب و #روسيا، أو ما إن كان ترمب عرقل تحقيقًا لـFBI حول نفس القضية، من خلال طرد مدير المكتب السابق، كومي، في مايو/أيار 2017.