أميركا.. إطلاق نار بمدرسة ثانوية في مريلاند

وقع إطلاق نار، الثلاثاء، في مدرسة ثانوية في مدينة غريت ميلز في #مريلاند على بعد 90 دقيقة من العاصمة الأميركية، بحسب ما أعلن مسؤول الشرطة والمدرسة، لكن تم "احتواء" الوضع بسرعة.

وتم تطويق منطقة المدرسة، إلا أنه لم تتوفر معلومات على الفور حول مصدر إطلاق النار أو ما إذا كان الحادث أوقع ضحايا.

وقالت مدرسة سانت ماري العامة على موقعها الإلكتروني، إن المنطقة المحيطة بالمدرسة قد أغلقت، وتم "احتواء" الوضع بدون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وأظهرت صور محطات التلفزة المحلية العديد من سيارات الشرطة أمام مبنى المدرسة الكبير. وبحسب إفادة طالب لشبكة "سي إن إن" عبر الهاتف، فإن النيران أطلقت خلال الدروس عند الساعة 8.00 (12.00 بتوقيت غرينتش) الثلاثاء.

وقال جوناثان لشبكة "سي إن إن": "في هذا الوقت تقوم الشرطة بتمشيط الصفوف، وقريباً ستوافينا إلى خارج المدرسة".

وتتكرر حوادث إطلاق النار في المدارس الأميركية.

وفي 14 شباط/فبراير قتل 17 شخصاً في إطلاق نار في مدرسة باركلاند في فلوريدا.

وأثار ذلك حركة تعبئة كبرى لمئات آلاف الطلبة في البلاد، في محاولة لحظر بيع الأسلحة الرشاشة التي يسهل اقتناؤها في الولايات المتحدة وفي بعض الأحيان اعتباراً من سن 18 عاماً.

ومن المرتقب تنظيم تظاهرة ضخمة في 24 آذار/مارس في العاصمة الأميركية للمطالبة بضبط أفضل لمبيعات الأسلحة.