ترمب وبوتين يبحثان قضايا سوريا والإرهاب والحد من التسلح

تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترمب هاتفيا، الثلاثاء، مع نظيره الروسي فلاديمير #بوتين، بعد فوز الأخير بولاية رابعة على رأس #الكرملين، وفق مسؤولين في #البيت_الأبيض.

ولم توضح المصادر إن كان #ترمب هنأ نظيره بالفوز في الانتخابات التي شابتها عدة مخالفات. وكان البيت الأبيض أشار في وقت سابق إلى عدم وجود خطة للاتصال بين ترمب وبوتين.

فيما أعلن الكرملين أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب "هنأ"، الثلاثاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إعادة انتخابه لولاية رابعة، وذلك في اتصال هاتفي بحثا خلاله أيضا "احتمال عقد لقاء على أعلى مستوى".

وقال الكرملين في بيان إن "دونالد ترمب هنأ فلاديمير بوتين على فوزه في الانتخابات الرئاسية"، مضيفا أنه "تم إيلاء اهتمام خاص لمسألة عقد لقاء على أعلى مستوى".