ترمب: الحرس الثوري جيش معادٍ يمول الإرهاب

بعث الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، تهنئة الاثنين للإيرانيين بمناسبة الاحتفال بعيد النوروز، الذي يمثل بداية العام الجديد في #إيران، إلا أنه استخدم الرسالة لمهاجمة النظام الإيراني، خاصة الحرس الثوري.

وقال ترمب في رسالة التهنئة: "أتمنى عيد نوروز جميل ومبارك لملايين الناس في أنحاء العالم والذين يحتفلون بحلول الربيع"، لكنه أشار إلى أن الشعب الإيراني يرزح تحت وطأة "حكام يخدمون أنفسهم بدلاً من خدمة الناس".

ووصف ترمب، الذي هدد بانسحاب واشنطن من الاتفاق متعدد الأطراف مع طهران للحد من برنامجها النووي، الحرس الثوري بأنه "جيش معادٍ يقمع الشعب الإيراني ويسرق منه لتمويل الإرهاب في الخارج".

كما لفت في البيان إلى أن الحرس الثوري أنفق أكثر من 16 مليار دولار لمساندة #النظام_السوري ودعم الإرهابيين في سوريا و #العراق و #اليمن، متهماً إياه بإفقار الشعب الإيراني وإلحاق الضرر ببيئته وقمع الحقوق المدنية.