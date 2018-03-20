سيناتور: بومبيو على موعد مع قضايا صعبة مثل إيران وكوريا

قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، إن مايك بومبيو، المرشح لمنصب وزير الخارجية، سيكون على موعد مع قضايا صعبة، مثل كوريا الشمالية وإيران، وذلك إذا ما تأكد توليه الحقيبة الدبلوماسية.

وأضاف السيناتور الجمهوري، بوب كوركر، قبل اجتماع مع بومبيو الذي يتولى حاليا منصب مدير وكالة المخابرات المركزية "ستكون هناك بعض القضايا الصعبة التي سيتعين عليه التعامل معها مثل إيران وكوريا الشمالية وعدة أشياء، وأعتزم الحديث معه بشأنها في جلسات خاصة".

وأشار كوركر إلى أن الاجتماع كان بمثابة "تقييمه الأولي" لبومبيو الذي يحظى بثقة الرئيس دونالد ترمب، والذي كان عضوا في مجلس النواب قبل أن ينتقل لوكالة المخابرات المركزية. وبعد الاجتماع قال كوركر إنه كوّن انطباعا جيدا للغاية.

وذكر كوركر أنه لا يمكنه التكهن بما إذا كانت لجنته المكونة من 21 عضوا ستدعم بومبيو في جلسة تأكيد ترشيحه لوزارة الخارجية والتي قد تعقد في 12 أبريل/نيسان على أقرب تقدير. وعبر السيناتور راند بول، أحد الأعضاء الجمهوريين في اللجنة وعددهم 11، عن معارضته لتولي بومبيو الحقيبة الدبلوماسية بسبب أمور، من بينها مخاوفه من أن يدعم بومبيو الحرب مع إيران.

وعلى الرغم من أن ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ أيدوا ترشيح ترمب لبومبيو في قيادة وكالة المخابرات المركزية العام الماضي، فإن تأكيد ترشيحه هذه المرة قد يكون أكثر تعقيدا.

وحتى إذا وافقت اللجنة أو إذا أحال زعماء الكونغرس ترشيحه للتصويت دون موافقتها، فإن أغلبية الجمهوريين في مجلس الشيوخ لا تتعدى 51 مقعدا من بين مقاعد المجلس المئة.

وقال الديمقراطيون إن من السابق لأوانه التكهن بموقفهم من بومبيو في التصويت قبل أن يلتقوا به أو تعقد الجلسة الخاصة به. والتقى بومبيو، أمس الاثنين، بوزير الخارجية المنتهية ولايته ريكس تيلرسون في مبنى الوزارة.

وقال مسؤول أميركي إن هذا الاجتماع هو الأول بين #بومبيو و #تيلرسون منذ قرار #ترمب إقالة الوزير من منصبه الأسبوع الماضي بعد سلسلة من الخلافات حول السياسة مع كوريا الشمالية وروسيا وإيران.