مسؤول أميركي كبير: ترمب يعتقد أن وحدة دول الخليج مهمة

أفاد مسؤول كبير بالإدارة الأميركية الاثنين بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعتقد أن الوحدة بين دول الخليج مهمة وأنه لا يزال يريد تنظيم قمة لقادة دول الخليج رغم الخلاف مع #قطر.

وقال المسؤول في إفادة للصحفيين، قبل اجتماع الرئيس الأميركي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الثلاثاء، بحسب ما أفادت وكالة رويترز، إن ترمب يريد أن تحل قطر وأعضاء مجلس التعاون الخليجي خلافهم بأنفسهم لكنه أكثر قلقا الآن بشأن الأثر الطويل الأمد في المنطقة.

يذكر أن الدول الأربع، الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، أعلنت في يونيو الماضي عن مقاطعتها لقطر، بسبب دعمها للجماعات الإرهابية، وسعيها للتدخل في شؤون الدول الأخرى، بما يعكر صفوها وأمنها واستقرارها.

وتقدمت تلك الدول بلائحة مطالب لتنفذها الدوحة، وعلى رأسها وقف دعمها للجماعات المتطرفة.