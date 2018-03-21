أميركا تعتقل إيرانيا تحايل على العقوبات ضد إيران

ذكر مدعون، يوم الثلاثاء، أن السلطات الأميركية ألقت #القبض_على_مواطن_إيراني فيما له صلة باتهامات بأنه شارك في مؤامرة للالتفاف على العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على بلاده وحول أكثر من 115 مليون دولار تم دفعها بموجب عقد إنشاء فنزويلي عبر النظام المالي الأميركي.

وقال المدعون إن علي صدر هاشمي نجاد (38 عاما) ألقي القبض عليه يوم الاثنين ووجهت له لائحة تشمل ست اتهامات رفعت في المحكمة الاتحادية بمانهاتن عن دوره في مؤامرة للتحايل على #العقوبات_الاقتصادية_ضد_إيران.

ويعمل صدر مديرا لبنك بيلاتوس المسجل في مالطا، وقد ألقي القبض عليه يوم الاثنين في دولس بولاية فرجينيا وفقا لما جاء في وثائق المحكمة. ورفض محامي صدر التعليق.

وقال المدعون إن عائلة صدر تستحوذ على تكتل إيراني يسمى مجموعة ستراتوس التي تقوم بعمليات تجارية دولية وتولت مشروع لتشييد آلاف الوحدات السكنية في فنزويلا.

وكان هذا المشروع نتاج اتفاقات دخلت فيها إيران وفنزويلا في عامي 2004 و2005 والتي دعت إلى تعاون بين الحكومتين في تشييد وحدات سكنية في الدولة الواقعة بأميركا الجنوبية.

ويواجه صدر 6 اتهامات بينها التآمر لخداع الولايات المتحدة والتآمر لانتهاك قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية.