عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم أميركا

مجلس الشيوخ الأميركي يؤيد استمرار دعم التحالف في اليمن

المصدر: العربية.نت
مجلس الشيوخ الأميركي
رابط مختصر

صوت غالبية أعضاء #مجلس_الشيوخ_الأميركي، الثلاثاء، ضد مشروع قانون تقدم إلى الكونغرس دعا لإنهاء المشاركة الأميركية في الحرب التي تقودها #السعودية لاستعادة الشرعية في اليمن.

وأحبط 55 عضواً من أعضاء المجلس، المشروع الذي كان يدعو لوقف دعم الولايات المتحدة لتحالف دعم الشرعية في #اليمن.

وكان يفترض تصويت مجلس الشيوخ على مشروع القانون تقدم به بيرني ساندرز وأعضاء آخرون، بيد أن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس بوب كوركر، ومجموعة من الأعضاء دعوا إلى التصويت على عدم النظر في القانون نهائيا، فجاءت نتيجة التصويت بأكثرية 55 صوتا مقابل 44.

كلمات دالّة

#مجلس الشيوخ الأميركي, #إعادة الأمل, #التحالف العربي, #السعودية, #إيران, #اليمن, #مجلس الشيوخ الأمريكي

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر